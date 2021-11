Luca Onestini no entiende la actitud de Cristina Porta y su aislamiento: "¿Qué tengo que hacer más?"

Cristina Porta está teniendo un momento de bajón en 'La casa de los secretos'

Luca Onestini intenta estar cerca de su compañera, pero ella no se lo está poniendo fácil y él se desahoga con Luis Rollán

Cristina Porta no pasa por sus mejores momentos en 'La casa de los secretos', en las últimas horas las lágrimas y la tristeza se han apoderado de la periodista y entre esto ha tenido un tenso desencuentro con Adara por la compra.

Cristina Porta, de bajón en 'La casa de los secretos'

La situación de Cristina preocupa a Luca Onestini y se desahoga con Luis Rollán: "No sé qué le pasa, no quiere hablar, estoy cerca. Ahora otra vez me acerco y me dice: 'Tampoco te importaba cuando te has puesto en la cinta'. Piensa que me puede decir todo lo que quiera. ¿Qué tengo que hacer más?". El italiano piensa que "cuando a uno le pasa algo tienes que hablar, sacar todo".

Luca Onestini se desahoga con Luis Rollán de la situación de Cristina

"En un primer momento no quiere hablar, vale, no hablamos, yo estoy cerca de ti. Pero tienes que hablar un poquito porque si no las cosas te parecen más grandes de las que son", reflexiona Luca Onestini con su compañero y añade: "Aquí tenemos todo. Qué problemas tenemos? ¿Qué preocupaciones tenemos?".

El italiano se preocupa y no entiende el por qué del bajón de la periodista

Luis Rollán intenta pensar que es porque ya ha estado muchas veces nominada y está preocupada por esto, pero Luca aunque lo puede entender cree que tiene que venirse arriba: "Si habla puede ver que no son tan graves como les puede parecer, si no hablas y encima atacas a las personas que están cerca, así no vamos a tener ningún resultado. Lo entiendo pero, ¿puedes cambiar algo? Hay que vivir". Y es que la situación hace que Luca no sepa que hacer: "Es impotencia de intentar ayudar a alguien que no se quiere ayudar a si mismo".

