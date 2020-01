Nando, hermano de Gonzalo Montoya, justifica sus comentarios: "Lo de 'Pikachu' fue una broma muy mal entendida"

Gonzalo Montoya fue muy criticado en las redes sociales por unos desafortunados comentarios que hizo respecto a su novia, Susana Molina, en el reality 'La isla de las tentaciones'. Por ello, Nando, su hermano, ha visitado 'Sálvame' para aclarar la situación: "Lo de 'Pikachu' lo voy a explicar. Es una broma de ambos que tenían pero ha sido muy mal entendida y muy mal explicada por su parte. Se refería a que al principio de la relación cuando llegaron a Sevilla, ella no tenía amigas y estaban todo el día juntos". Además, Nando ha dejado claro que le está gustando mucho el paso de su hermano por el programa: "No hay nada que no me guste porque sé que él es así".