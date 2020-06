El día en el que Oriana fue expulsada de dos realities chilenos por "generar un clima tenso": "Me quiero morir"

A raíz de esto, se ha hablado del paso de Oriana por tres realities chilenos (Amor a prueba, Volverías con tu EX? y Doble tentación) y si bien es cierto es que se analizó el trascurso de la joven por estos programas (y descubrimos que ganó uno de ellos) , ahora podemos ver imágenes que muestran lo que allí pasó.

Oriana, expulsada por sus compañeros por comportamiento inapropiado

“Me desconozco y la he cagado pero bien”, dijo Oriana al entonar el mea culpa y al acatar la decisión del programa. Después justificó su actitud con su problema con los celos: “Me gusta mucho este chico (Luis Mateucci) y no controlo las emociones. No soporto verlo con otra, pero voy en contra de la violencia”, alegó.