Ortega Cano explica por qué no estuvo en la final de 'Supervivientes' junto a su mujer, Ana Mª Aldón

Ana Mª Aldón ha quedado en segunda posición en la edición 2020 de 'Supervivientes'. Sin embargo, en la final no estuvo su marido, José Ortega Cano, y en 'Sálvame' nos ha explicado los motivos de su ausencia.

Ahora se encuentra mejor, pero lamenta no haber podido estar en directo junto a su mujer: “Me hubiera encantado por muchos motivos y fue una pena porque encima yo malo y fuera del lugar donde tenía que estar”.

Además, Antonio David Flores le ha transmitido un mensaje de Ana María y es que con su paso por el concurso quería demostrar que está con él porque le quiere, no porque le necesite a su lado: “Es porque le quiero, le amo y para demostrar que soy capaz de valerme por mí misma, vivo con él pero no tengo la necesidad de que la gente piense que Ortega me mantiene sino que soy independiente y fuerte”.