Entre gritos y en el suelo: así celebró la mujer de Jorge su triunfo en 'Supervivientes'

Pero ¿Cómo celebró su triunfo? Antonio David Flores grabó el momento en que Jorge se proclamó vencedor en vídeo y nos lo ha mostrado. Alicia no pudo evitar los gritos, se puso de rodillas y acabó tumbada en el suelo entre abrazos.

Además, nos ha contado que tras el fin del reality pudo estar un poquito con su marido: “Cuando acabó sí que pude darle un abrazo grande, fue increíble porque le momento cristal es muy duro. Pude darle un fuerte abrazo, ha sido brutal”. Por eso, no tuvo en la cabeza preguntarle por ninguna polémica, tampoco por Elena, como le preguntaba Rafa Mora.

¿En qué gastará Jorge el premio de 'Supervivientes'?

No sabe qué van a hacer del premio y es que aún no son “conscientes” no sólo de lo que ha ganado, también de lo que ha movido: “No eres consciente de lo que ha movido y producido, todo ha sido tanto trabajo y tanto… que estoy un poco agotada”. Eso sí, nos contaba que tienen una asociación, 'Tú eres tu superpoder', a la que irá destinado parte del premio.