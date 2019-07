El gran mosqueo de Paula Echevarría ante los rumores de boda: "Tiene narices, lo que hay que aguantar"

Sin embargo, sus frases le delataban: "Lo que hay que aguantar madre mía de mi vida, que uno se levante por la mañana tan tranquilo y a un tonto le dé por inventarse una movida, de verdad..." La actriz no se quería enfadar pero, minutos después y zumo en mano, no lo podía evitar: "Tener que comerme esto sin comerlo ni beberlo..."

"No me caso señores, no me caso", se despedía Paula y, cuando le preguntaban si todo estaba bien con Miguel, ella respondía que todo está "genial": "Si no fuera por estas chuminadas, mejor".