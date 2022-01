Paz Padilla, ante las críticas por su ausencia en el homenaje a Chiquito de la Calzada: “Nadie va a cuestionar mi amor por él porque eso no se mide”

Toni Antonio, humorista, se muestra muy enfadado tanto porque se haya hablado más de la asistencia de Edmundo y Bárbara Rey o de la ausencia de Paz Padilla que del homenaje. Además, cargaba contra ‘Sálvame’ acusando al programa de “mentir” e “insultar”, aunque terminaba diciendo: “Cuando querías hablar, me siento en una silla y cobro”.

Hasta ahora, Paz Padilla solo ha dicho que Chiquito “fliparía” si viera lo que está sucediendo y ahora da un paso más: “El amor no lo puede todo, pero perdura. Chiquito, te quiero con locura”. Y, por ello, no está dispuesta a dejar que nadie dude de sus sentimientos: “Nadie va a cuestionar mi amor por Chiquito porque eso no se mide”.