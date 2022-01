María Patiño, a Rocío Flores: "Tu hermano le dijo al juez que pide el teléfono de su madre y no se lo dan"

La colaboradora de 'Sálvame' no entiende las palabras de Rocío, cree que su discurso no es espontáneo y que lo que se pretende es que se hable de la cordialidad de Antonio David Flores en su separación de Olga Moreno: "Si os creéis que no es el brazo armado de su padre para decir que no es el perfil que se pinta…”, reflexionaba la colaboradora de ‘Sálvame’.