Pero la presentadora no podía evitar emocionarse recordando a Antonio. Su marido falleció a causa de un tumor cerebral y Paz, que siempre nos habló de él como su gran amor, escuchaba entre lágrimas la canción con la que le despidieron.

"Mi amor, te quiero"

"¡Ufff! no", decía mientras escuchaba el tema 'Tes quiero may lof' y explicaba: "Yo lloro todos los días, no todo el día, pero siempre lloro porque cuando se tiene un amor de verdad... eso nunca acaba y eso es una suerte".