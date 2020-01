El acalorado debate feminista de Ylenia y Paz Padilla: "Si no tienes hijos no puedes hablar de esto"

“Muchas veces hemos sido tontas, por ser más que los hombres porque llevamos la casa y el trabajo mientras los hombres solo llevan el trabajo”, reivindicaba Paz Padilla e Ylenia le replicaba que la solución no es que la mujer no trabaje, sino que el hombre también se encargue de la casa.

Sin embargo, la presentadora insistía en otra idea: “Lo que digo es que no nos dejemos llevar por una sociedad en la que nos dicen que hay que ser igual, hay mujeres que deciden de forma inteligente dedicar su vida a otra cosa”. Y es que asegura que ha sufrido mucho por su hija: “Yo no quería renunciar a ser Paz Padilla y por esa tontería he sacrificado muchos momentos maravillosos de estar con mi hija y me arrepiento”.