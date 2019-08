Pepe de Lucía no cree que Malú y Albert Rivera se vayan a casar: "Mi hija es muy independiente, Albert no sé lo que pensará, pero los jóvenes ya no son de casarse"

Pepe de Lucía ha hablado con 'Sálvame' sobre la relación de Malú con Albert Rivera. El padre de la cantante reconoce que le alegra verla así de "bien, feliz y contenta". Aunque no ha querido opinar todavía si Albert es buen novio para su hija, reconoce que admira su calidad humana: "Es buena persona, y le aprecio. No le veo como un político".

Estas últimas semanas se está hablando sobre una supuesta boda, y Pepe por su parte, no ha querido ni confirmar ni desmentir los rumores, aunque confiesa que lo ve algo difícil: "Mi hija es muy independiente. Albert no sé que pensará al respecto pero sí sé que los jóvenes, ahora, no son de casarse"