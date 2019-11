Pepi quiere dejar 'Sálvame' y acaba hecha un mar de lágrimas: "Estoy hasta el moño"

La aludida no podía dar crédito a lo que escuchaba y menos aún cuando se lo han dicho en directo. Ha ido corriendo a la sala VIP donde estaban su pretendiente y su suegra, pero no le han dejado entrar y se ha marchado entre lágrimas, gritando y agobiada: "Lo he pasado muy mal y no tengo ganas de seguir. Estoy hasta el moño de todo el mundo".