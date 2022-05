Pipi Estrada le manda un mensaje a Terelu Campos y Carmen Borrego: "No se puede engañar a todo el mundo"

El nuevo colaborador de 'Sálvame' le ha mandado un mensaje a las hijas de María Teresa Campos, pero también ha opinado sobre la actitud de su ex, Terelu

Terelu Campos se ha mostrado muy molesta por las críticas a su hija Alejandra Rubio: "Mi paciencia tiene un límite"

El periodista también ha arremetido contra Belén Rodríguez

Terelu Campos y Carmen Borrego han coincidido hoy por primera vez en un plató tras la boda del hijo de la segunda, José María Almoguera, que ha originado varias polémicas. Una de ellas a raíz de que Alejandra Rubio, la hija de Terelu, comentase que su tía había estado "súper enfadada" en la boda y que había sido Carmen la que había motivado al novio a vender la exclusiva de este día tan especial. Tras escuchar las críticas de los colaboradores, Terelu ha salido en defensa de su hija, argumentado que no ha contado nada que no fuera cierto o que Carmen no hubiera dicho previamente.

Para hacer esta defensa de su hija, la mayor de las hermanas Campos se ha puesto muy seria, protagonizando un momento cargado de tensión sobre el que se ha pronunciado en Twitter Pipi Estrada, que hoy no estaba en plató, pero que está siguiendo el programa con mucha atención. Al ver esta reacción, el periodista ha arremetido contra su ex, a la que ha llamado "Doña superior": "Acaba de saltar la soberbia y la arrogancia en 'Sálvame'. Ya iréis descubriendo todavía más quién es la señora. ¿No hay nadie que la ponga en su sitio? ¡Auguro mal final aquí para Doña superior!".

Pero estas no han sido los únicos comentarios que Pipi ha hecho sobre la intervención de Terelu Campos y Carmen Borrego, que han estado hablando de la boda y todas las polémicas que se han generado en torno a ella. El nuevo colaborador de 'Sálvame' no cree que las Campos estén siendo sinceras y les ha mandado un mensaje muy directo: "No vendáis burras cojas y ciegas, hermanitas. Sois el camarote de los hermanos Marx. No se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo, queridas Campos".

Pipi Estrada, muy crítico con Belén Rodríguez

Otra de las grandes polémicas de la boda han sido dos ausencias muy sonadas, las de Rocío Carrasco y Belén Rodríguez, que son como hermanas para la madre del novio. Belén Ro ha acudido al plató de 'Sálvame' para explicar las razones por las que no asistió a la celebración, pero a Pipi Estrada no le ha convencido nada su intervención, pues piensa que la periodista apenas ha dado motivos acerca de su decisión de no ir a la boda.