El gran enfado de Terelu Campos con sus compañeros: "Mi paciencia tiene un límite"

"Yo no estoy aquí para defender a mi hija, para eso me voy al puto pasillo", ha dicho Terelu de una manera muy desafiante. "Yo me estoy comportando con las mejores formas con todo el mundo y no estoy recibiendo lo mismo", ha asegurado. Además, no entiende por qué critican tanto a su hija y termina explicando que todo lo que dijo Alejandra es cierto.