Un pique entre Anabel Pantoja y Belén Esteban en la reunión de escaleta termina con un zasca a Nuria Marín

Ante esto, Nuria ha respondido un poco cortada: "Me ha incomodado esta situación. Yo he visto a Anabel especialmente sensible, no sé qué ha pasado porque no estaba presente. A ti también te veo seria pero no me parece justo que me hables así". Kiko Hernández intentaba quitarle hierro al asunto y ha salido en defensa de Nuria: "Lógicamente no tiene la culpa de que se saquen temas de una reunión o cosas que han pasado". Anabel, por su parte, también le ha quitado importancia: "Es un rifirrafe que hemos tenido y no pasa nada".