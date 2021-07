Este tema ha provocado un encontronazo entre Kiko Hernández y Kiko Matamoros. "De Olga el 50% del contenido de vídeos ha sido hablando de Antonio David y de Rocío Flores y David. Lola no existe", aseguraba Hernández. "Porque no lo quieren poner. No es noticia que Olga se acuerde de su hija, no tiene morbo", defendía Kiko Matamoros.