Matamoros pone de los nervios a Belén hablándole del rey: "¡No me toques las narices!"

Alonso Caparrós estaba intentado saber cómo había pasado Chelo García Cortés sus primeras 18 horas con los dos brazos escayolados por la módica cantidad de 2.000€, pero un constante y cada vez más elevado pique entre Belén Esteban y Kiko Matamoros ha interrumpido la conversación: “A mí no me hagas “chu”, yo ya no me callo ni debajo del agua… ni contigo ni con nadie me callo”, afirmaba una Belén muy molesta.