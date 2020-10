El reencuentro de Chelo Gª Cortés y Gema López tras su “decepción”: “Vi en ella frialdad”

La colaboradora la aceptó sin dudarlo ni un segundo, Chelo demostró su lealtad porque la pregunta era si vendería por 100.000 euros lo motivos de la separación de su compañera, ella dijo que no y la máquina determinó que decía la verdad, pero el daño estaba hecho.

Gema sentía “pena” por la situación y, 48 horas después, la colaboradora se ha reencontrado con su amiga también en directo: “Te pido perdón, sabía a dónde podía llegar, me temía al veros a ti y a María en plató que ibais a participar sin querer de mi juego y jugué”, le decía Chelo.

Sin embargo, a Gema lo que le molestó no fue el hecho de que Chelo aceptara la pregunta, sino que se mostrara tan dispuesta que ni buscara su complicidad: “Me encontré con frialdad, ni me miró y yo esperaba esa complicidad de que me entendiera y yo la entendiera a ella”.