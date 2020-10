Belén Esteban, muy tajante sobre la deslealtad de Kiko Rivera a Irene Rosales: “Por un bajón no puedes engañar a tu mujer”

La colaboradora opina que nadie puede meterse en si Irene perdona o no a su marido porque eso son cosas de pareja y “ellos sabrán lo que hacen”. Pero también tiene una visión muy clara de la actitud de Kiko: “Creo que tiene que ir a un médico, aparte de por el problema que tiene, porque no es normal. Todos tenemos bajones en nuestra vida. Tú por un bajón no puedes engañar a tu mujer”, ha dicho. Además, cree que el DJ debe “saber valorar a Irene porque si no es por ella, Kiko estaría en la mierda”.