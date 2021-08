Rafa Mora sí filtró información de ‘Sálvame’ y de sus compañeros: "No lo recuerdo, pero si he pasado una escaleta ha sido por el bien del programa"

El colaborador se ha visto obligado a explicarse, y sobre lo referente a mandarle escaletas, él no lo recuerda, "pero si he pasado una ha sido por el bien del programa" , ha asegurado, y que nunca ha habido mala intención.

Visiblemente tocado por lo que se había dicho de él, Rafa Mora se ha defendido, "que nadie ponga en duda que haya podido hacerlo con maldad", ha subrayado, "no me merezco esto", ha asegurado. Y ha querido dejar claro que nunca dice que no al trabajo y que siempre viene con una sonrisa al programa.