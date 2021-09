Rafa Mora no es el primer colaborador de ‘Sálvame’ sobre el que planea la sombra de la traición y al que se le acusa de topo. Hace once años, un colaborador acaparó todas las miradas por contar, supuestamente, una información sobre una compañera.

Él, muy tajante, se defendió con uñas y dientes en 2011: “Juro por la memoria de mi madre que solo hablé con Aída Nízar el otro día durante diez segundos en el plató. No he hablado con ella”, aseguró el colaborador.

Kiko Matamoros se defendió con argumentos y aseguró que había hablado sobre aspectos íntimos de Rosa Benito y Amador Mohedano, pero que en ningún caso había sido la ex gran hermana: “Se lo conté a Antonio David Flores, pero él no se habla con Aída”, aclaró.

El colaborador aseguró que se lo había contado a otras personas y pidió perdón a Rosa Benito y al resto de compañeros: “Si a Aída le ha llegado por otras personas, os pido disculpas, pero yo no le he contado nada a ella y no tenía intención de que se hiciera público”, dijo el por entonces novio de Makoke.