“¡Que me has destrozado el culo! ¿Pero qué tienes ahí? Parece que me han puesto la antitetánica”, se quejaba la presentadora y muchos le advertían: “Solo se te ha visto una mijita del misterio”. “Te he clavado la hebilla”, decía Rafa y Paz reía: “Parece una vía del tren”.