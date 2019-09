Hemos pillado a Lydia con cosas personales en horario de trabajo. En concreto, estaba mirando una localización que le habían mandado, Rafa Mora se lo ha afeado en directo y ella le ha recomendado que sea un poquito más original porque le recuerda a alguien: “Eres Matamoros de garrafón”. Y ¿Cómo ha respondido Rafa ante el ataque? Atacando: “La mayoría de mis compañeros me advirtieron cómo era Lydia, me dijeron que no me fiara de ella”.