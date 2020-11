Macarena se declara completamente enamorada de Rafa Mora: “Le perdonaría una deslealtad, somos muy felices”

Macarena no muestra ni una pizca de dudas. Antonio David Flores negó haber presenciado una deslealtad de su novio, pero la máquina determinó que mentía y ahora Rafa se propone demostrar su fideliadd por tres métodos: la hipnosis, el poli y la propia Kopérnica.

Lo hará ante la atenta mirada de Macarena, que nos visita en plató absolutamente segura de su novio y de su relación: “Confío en él 100%, creo que la prueba pudo salir mal y si mi pareja dice que no hay nada, no lo hay”.

Es más, Macarena siente que le demuestra “cada día” que no hay nadie más y que no quiere estar con otra persona. Es más, nunca se ha visto en la tesitura pero si se demostrar que Rafa no le ha sido fiel, tiene claro lo que haría: “Estoy muy enamorada, somos muy felices y le perdonaría”.