Kopérnica compromete a Rafa Mora: Antonio David Flores niega haber sido testigo de una deslealtad del colaborador a su novia pero la máquina determina que miente

El colaborador se excusaba explicando que podría haber hecho algún gesto y decía: “Puedo jurar por mi vida que jamás he visto a Rafa en ningún renuncio con ninguna chica”.

El aludido lo negaba todo y de hecho se comprometía a sentarse en la misma silla para demostrar ante la misma máquina que no ha sido desleal a su chica: “No me hace gracia, me ha pillado fuera de juego”.