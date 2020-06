Los ‘dramas’ de Macarena Millán en ‘Sálvame’: el testimonio de su exnovio y unas polémicas fotos en la playa

Rafa Mora nos contó en ‘Sálvame’ que está algo “intranquilo” porque su chica, Macarena, es una de las concursantes confirmadas de ‘La casa fuerte’. Es la primera incursión televisiva de la joven pero no su primera polémica.

En ese momento, Rafa Mora no se creyó nada. Conocía a Ian, sabía que había tenido algo con Macarena en el pasado, le llamaba “miniyo” y dejaba claro que su chica no había simultaneado sus relaciones porque, aunque se conocieron en verano, no empezaron una relación seria hasta meses después.