Raquel Bollo advierte a Carmen Gahona por las insinuaciones sobre su hija: "A la mínima lo reactivo"

“A la mínima lo reactivo”, ha advertido Raquel Bollo a Carmen Gahona antes de ver sus declaraciones y es que ha hecho unas insinuaciones que no le han gustado nada a la colaboradora de ‘Sálvame’.

Respondiendo a Manuel Cortés Bollo, hijo de Raquel y de Chiquetete, Carmen le pedía que no faltara el respeto a la memoria de su padre, pero lo que más le ha molestado a Raquel no es esto, es que se refiriera solo a Manuel como hijo del cantante: “Su padre, a él sí le voy a decir que es su padre, hay muchas cosas que no saben, que se informen, se tienen que informar”.