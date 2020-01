Raquel Bollo no da la cara: la colaboradora no acude a 'Sálvame' tras la traición de Gustavo González

La ausencia de Raquel Bollo

Según José Anotnio León, Raquel ha decidido no acudir a 'Sálvame'. Se ha retrasado en dos ocasiones al AVE y finalmente ha comunicado a través de su representante que no acudirá a la convocatoria del programa: "Ha decidido no ir y no dar ninguna explicación. A lo mejor le han recomendado que no genere contenido alrededor de un tema que para ella es delicado".