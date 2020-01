Los colaboradores, contra Gustavo González: le acusan de cobarde y de beneficiarse de su vida privada

Sus compañeros creen que Gustavo ha sido el primero que, tras salir a la luz varias cosas sobre su vida, se ha beneficiado de ello: “Eres el primero que te has metido en este negociado y cada vez que ha salido algo, tú has respondido en el mismo medio”, le echaba en cara Mila Ximénez. Además, aseguran que esto no le da derecho a “echar mierda” sobre otros compañeros.