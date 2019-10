Raquel Bollo, sobre el embarazo de su hija: "No es lo que me hubiese gustado, pero la apoyaré"

Raquel Bollo ha entrado en directo en ' Sálvame ' y se ha sincerado sobre el embarazo de su hija, Alma Cortés. "Una noticia así te coge de sorpresa y es un shock, luego efectivamente… peor es una enfermedad, no ha matado a nadie, es una decisión suya, un niño al final es felicidad, pero yo veía la otra parte, que es joven y que a lo mejor no es consciente.Decirles lo bueno y lo malo. Sinceramente no me apetecía que con 19 años tuviera esa responsabilidad, yo estaré en todo lo que pueda, pero es una decisión suya. Aunque no es lo que me hubiese gustado,".