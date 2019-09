El motivo del conflicto de Raquel Bollo y Gustavo González: una información sobre la hija de la colaboradora

La pregunta que desató la tempestad: "¿Vas a ser abuela?"

Raquel Bollo y Gustavo González han protagonizado un agrio enfrenamiento pero el origen está lejos. Todo empezó con una pregunta, la que Mila Ximénez le formuló a Raquel tras escuchar esta misma interrogación de boca de Gustavo: “¿Vas a ser abuela?”

Raquel Bollo no dijo ni que sí ni que no: “Eso no me corresponde decirlo a mí, no voy a hablar, las cosas se verán”, dijo la colaboradora. Recordando que tiene dos hijos, apuntaba que ya son mayores de edad y que ella ya no habla en su nombre.

Sin embargo, sí plantó cara a Gustavo por lanzar la información en directo sin previamente consultarlo con ella: “Jamás he dado una información tuya ni he traído nada tuyo”; “si lo que se está protegiendo es una exclusiva, me lo dices”, se defendía él y la respuesta de Raquel llegaba en forma de descalificativo: “¡Qué sinvergüenza!”; “los temas más delicados en la vida los has sacado tú”, se defendía de nuevo el colaborador.

Segunda batalla

Y este no era más que el primer asalto del enfrentamiento. Pocos días después, Raquel Bollo acabo por abandonar el plató cuando se apuntó que su hija Alma podía estar planteándose una exclusiva. Quejándose de que no haya contrastado con ella la noticia, Raquel se iba entre gritos llamando “inválido” a Gustavo y cuestionando su profesionalidad mientras él respondía diciéndole: “Indecente”.

Y así llegamos al momento de máxima tensión vivido entre los colaboradores. Hace apenas 24 horas, Kiko Hernández le daba la enhorabuena a Gustavo González porque sabe que va a ser papá con María Lapiedra y él decía no tener confirmado el embarazo de su pareja.