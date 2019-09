Tensión máxima entre Raquel y Gustavo: "Protege a los tuyos como no has sabido hacerlo antes"

Gustavo González no quería entrar en detalles sobre los motivos del distanciamiento entre Miriam Sánchez y su madre, a quien lleva sin ver desde que tiene 17 años. Cree que es Miriam quien tendría que contarlo y Raquel Bollo ha aprovechado para lanzarle un dardito: “Eso mismo tenías que haber hecho con mi hija, Miriam es un personaje pero mi hija hasta ahora no lo ha sido, creo que habría que haberle dado a una niña de 19 años el derecho a que lo cuente ella, si lo quiere contar”.

El reproche de Raquel Bollo a Gustavo González

Pero el enfrentamiento ha alcanzado su punto álgido con un reproche de Raquel Bollo: "Si tienes un hijo, protégelo como no has sabido protegerlos antes"; "¡Tú no tienes ni idea! ¡¿Cómo que no sé proteger a mis hijos?!"