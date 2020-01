Raquel Bollo no entiende Isa Pantoja: "¿Cuándo es tu familia? ¿Cuando te conviene? Porque yo he visto revistas donde dice que no es su familia"

Isa Pantoja ha pasado el ano nuevo junto a su hijo, su pareja y Dulce, quien fuera su niñera. Ha estado lejos de la casa familiar y es que la situación con su madre y su hermano no es buena. Esta distancia genera la polémica a nivel mediático y Raquel Bollo, que ha hablado con ambas partes, ha recordado algo ante los comentarios de sus compañeros en ‘Sálvame’: “¿Cuándo es tu familia? ¿Cuando te conviene? porque yo he visto revistas donde pone ‘no es mi familia'. En navidad es mi familia y estoy sola… No, tu familia es todo el año”.