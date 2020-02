Kiko Matamoros estalla contra Raquel Bollo: "Lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu casa,para siempre

El programa ha intentado ponerse en contacto con ella por sus declaraciones en contra del programa pero no ha querido contestar a nada. Este hecho y sus palabras no han sentado nada bien a sus compañeros. "Si cada vez que te vas del programa hablas mal, los que estamos trabajando aquí parecemos unos siervos y unos esclavos", ha explicado Mila Ximénez.

Pero la colaboradora le ha querido mandar un mensaje porque no entiende su actitud: "Lo que tú haces va a ir en tu contra porque, probablemente en algún momento vas a querer volver y te vas a encontrar las puertas cerradas". También ha querido darle su punto de vista como compañera: "Cuando vuelvas, me va a parecer que vienes por obligación y me parece de tener menos dignidad el venir por obligación que por devoción".

Pero no ha sido la única que no ha entendido la postura de Raquel. Kiko Matamoros también ha sido muy crítico: "Está tirando piedras sobre su tejado. Si no te ilusiona, te cuesta trabajo venir aquí, no vales para esto porque no eres cotilla… creo que lo mejor que puedes hacer es quedarte en tu casa, pero para siempre".