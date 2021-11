Mar Flores habría filtrado información sobre María José Suárez

La modelo ha llamado a su compañera para pedirle explicaciones

"No me sorprende lo que ha pasado", confiesa Gustavo González

En 'Sálvame' un paparazzi anónimo ha contado cómo Mar Flores le proporcionó información sobre la relación de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. "Me escribe Mar, me manda una foto y el emoticono de una diana. Me dice que están juntos. Pienso en cómo es posible si María José está casada desde hace tres años, vive en República Dominicana feliz con un empresario y todo el mundo sabe el historial de Escassi. No creía que dejase a su marido para irse con este ligoncente. Le pregunto a Mar y me dice que estaban 100%", ha explicado.

El fotógrafo, cuenta que llamo a María José Suárez y está se puso muy nerviosa: "Me dice que por favor tenga cuidado con esta noticia porque hay una familia detrás. Yo le traslado a Mar que si saco esta noticia me cargo un matrimonio. Entonces Mar Flores me insiste en que es un temazo. Yo hago un texto y lo llevo a 'Hola'. La subdirectora llama a María José y le confirma la noticia. A las dos semanas anuncia el divorcio. Por lo tanto, Mar Flores fuerza el divorcio de su excompañera", sentenció el paparazzi en 'Sálvame'.

A Gustavo González no le ha pillado de nuevas esta información. "Me sorprende escucharla en estos términos, pero no me sorprende estos tejemanejes porque no es la primera vez que lo hace. Había vendido a su amiga Nuria González y a su exmarido Javier Merino", confiesa el colaborador.

Además, el tertuliano confirma que María José Suárez ya habría llamado a Mar Flores para pedirle explicaciones por la traición. "Le ha dado un ataque de nervios al enterarse", explica. "Le ha llamado por teléfono y bonita no creo que le haya llamado".

La venganza de Elías Sacal