Los retoques estéticos de Carmen Alcayde: "Yo nunca tuve complejo pero nunca me cogían en los castings"

Una de las primeras fue una rinoplastia , "yo nunca tuve complejo pero nunca me cogían en los castings porque me salía del plano", ha contado Carmen Alcayde. Pero esta no fue la única, años después se retocó otra vez la nariz , porque seguía sin convencerla y la operó el cirujano de la reina Letizia.

"Me he hecho una abdominoplastia", ha desvelado, "con los embarazos como que me quedó esto abierto y me dijeron como que con los años te puede crear una hernia", entonces le cosieron los músculos del abdomen. Y como no quería volver a entrar en un quirófano, por sus hijos, aprovechó y se retocó el pecho, "me lo subí", "era un cosa como que dije que me quería hacer a los 50 y pico pero dijo ya", ha añadido. También se puso un poco de su propia grasa en el culo.