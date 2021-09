"Siempre quise ser madre, pero el camino no fue fácil. Pensé que no llegaría a serlo, pero al final llegaron tres. Aún hoy no me lo creo, aún hoy me estremezco al veros. Sois mi vida, hijos. Me dais mucho más de lo que imagináis", reconocía la valenciana en una carta de lo más emocionante en la que no solo plasmaba su amor de madre, sino que dejaba ver su lado más cariñoso y afectivo.