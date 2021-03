Para Kiko Hernández, el testimonio de Rocío Carrasco es "lo más fuerte" que ha visto en sus 20 años en televisión

"Se me partió el alma", decía el colaborador de 'Sálvame'

Kiko Hernández no entiende por qué Rocío no da un paso al frente: "Si te arrepientes ¿Cómo no pones remedio para no perderte el día de mañana?”

Kiko Hernández está impactado con el testimonio de Rocío Carrasco. Es más, el momento en el que nos contaba que decidió dejar de vivir y que ha sido víctima de su exmarido, para el colaborador de ‘Sálvame’ es “lo más fuerte” que ha visto en los 20 años que ha trabajado en la televisión.

“Sabía que había un bombazo pero no me esperaba el calibre, lo pasé muy mal, se me saltaron las lágrimas”, confesaba el colaborador de ‘Sálvame’: “Se me partió el alma”. Es más, opina como Belén Esteban, que tras escuchar a Rocío sintió haber contribuido a esta situación: “Comparto lo que dijo Belén, yo también he contribuido a juzgar a una madre”.

"¿Cómo no pones remedio para no perderte el día de mañana?"

De hecho, asegura que le dio la información que necesitaba para entender que en realidad es una madre que siente “adoración” por sus hijos: “Cuando más me emocionó fue cuando dijo ‘¿Quién me va a devolver los reyes? Eso no se lo va a devolver nadie en su puñetera vida”.