El fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’ ha generado multitud de reacciones y ella misma, en directo en plató, ha respondido a algunas de ellas, en particular a Gema López y a su tía, Rosa Benito.

“Sí, es muy natural”, respondía irónica Rocío: “Yo la conozco, sé cómo va el “hola”. No sabe si quería hablar de vetos, pero Rocío le recordaba algo: “Nunca lo he hecho y ella sabe”.

Además, ha dejado claro que este tipo de declaraciones no le molesta: “Ha habido tantas cosas que me han molestado… es una nimiedad y además creo que tampoco lo ha hecho con mala intención sé cómo es ella”.

“Lo de Gema me ha hecho mucha gracia”, replicaba una irónica Rocío: “Ella que es periodista y siempre se ha llenado la boca, ahora resulta que es especuladora, me he quedado un poco sorprendida porque aquí se especula ¿No?”