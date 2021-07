Rocío Carrasco vuelve a Telecinco y lo hace fichando por ‘Sálvame’. Pero ¿Cuál va a ser su misión? Este miércoles 7 de julio lo explicará en directo en el plató del programa. Rocío solo nos cuenta que lo único que no haría es lo que le haga retroceder “diez pasos” hacia donde no quiere estar y responde a preguntas como si saludaría a su hija, Rocío Flores, ante un encuentro por los pasillos.

“Yo no quiero retroceder en mi proceso”, respondía Rocío ante la pregunta sobre su hija y añadía: “Debo seguir adelante y debo seguir con cosas que me aporten, no que me quiten ya se me ha quitado bastante durante años, vamos a intentar que las cosas aporten, que no resten”.