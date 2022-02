Lo que Rocío Flores sí dijo de su madre, Rocío Carrasco: "Te odio, mamá"

"Nunca he hablado porque siempre he pensado que es mi madre", decía Rocío Flores pero lo cierto es que en el año 2012, la propia Rocío dijo en una entrevista que su madre "se llama Olga", la entonces mujer de su padre que estaba embarazada de ocho meses.

También decía "respetarla ante todo" pero ella misma publicó tuits en los que decía cosas como esta: "Que te levante tu madre a estas horas para recoger no sé qué de tu hermano, no. Y menos un sábado, te odio mamá".

Además, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa', decía que hasta ese momento no se había sentado a hablar, pero hay unas declaraciones en el año 2021 en la que contaba que se bautizó con 15 años y su madre "no apareció".

Joaquín Prat le recordó en plató que en la estación de tren se le "calentó un poco la boca" y lo cierto ese que en ese momento dijo: "Como hija estoy hasta el gorro". Respondió que "jamás" ha atacado a su madre, ni decir "una palabra mala", pero le escribió esto también a través de las redes sociales: "Querida mamá, he de decirte que no te aguanto ni un minuto más, gracias".

Y es que, según el presentador de 'Sálvame', hay un motivo: “Acaba de tratar a su madre como una mema, cuando dice ‘mi madre no responde porque no es capaz de contestar al momento… Pues mira, no. Tu madre no contestó el lunes porque una persona de la productora vio oportuno que contestara el viernes ”.