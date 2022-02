El zasca de Joaquín Prat a Rocío Flores sobre su madre: "En la estación del AVE se te calentó la boca"

Por otro lado, la hija de Antonio David advierte: "Si algún día me da la gana y me da por contarle al mundo mis vivencias, lo mismo España hace poom" . La colaboradora hace un llamamiento a la "cordura" y señala: "Porque la libertad la tenemos ahora pero hace un tiempo no había libertad ninguna para expresar absolutamente nada".

"Nunca he hablado porque siempre he pensado que es mi madre y que la respeto ante todo, que es lo único que he hecho", asegura Rocío. La colaboradora se defiende: "Nadie me ha podido escuchar una falta de respeto hacia mi madre, jamás". En ese momento, Joaquín Prat interviene para refrescarle la memoria a su compañera: "Bueno, en la estación del AVE se te calentó un poquito la boca". Ro responde sorprendida que esa "es la realidad, es lo que piensa".