Se declara “contento” y “feliz”, una actitud que contrasta con su actitud tras la pérdida de su abuela. Y es que cree que está en uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel profesional como personal. Además, parece que sus críticas se dirigen ahora hacia Anabel Pantoja o, al menos, ahora no responde sobre ella y, cuando le dicen si la extraña, responde: “Extraño a mi abuela. Desde el cielo me llegan buenas energía”.

En ‘Sálvame’ se quedaban sin palabras ante este cambio de actitud. “Estoy alucinando”, decía Carlota Corredera y Carmen Alcayde tomaba la palabra para declararse “indignada” por la “desfachatez” de Kiko: “Dice que no necesita a su prima para ganar dinero pero a su madre sí, se ve claramente”.

Y es que no podía evitar acordarse de ‘Cantora, herencia envenenada’. Se preguntaba a qué juega y Gustavo González apuntaba: “Creo que él se mueve solo por dinero”. No duda que Kiko no ha dejado de querer a su madre, pero Carmen Borrego añadía: "Pues la quería regular".