El look más comentado en redes sociales de la ‘Sálvame Fashion Week’: Terelu con su vestido de novia ha sido “oro puro”

Podemos decir que Terelu Campos ha sido una de las protagonistas indiscutibles de la tercera edición de la 'Sálvame Fashion Week' . Y esto se debe a que ha desfilado con un vestido de novia, pero no lo ha hecho con uno cualquiera, lo ha hecho con una réplica del que lució Lady Di en su boda con el príncipe Carlos en 1981.

Si hace 40 años quedó en la memoria este traje majestuoso, el de Terelu también va a pasar a la posteridad porque nadie va a poder olvidar el momentazo que se marcó la colaboradora en el desfile de 'Iconos' del diseñador José Perea. Fue salir a la pasarela y todo el mundo se puso en pie para recibirla entre aplausos. Ningún otro look ha logrado llamar tanto la atención de los invitados y del público, y es que ver a Terelu de novia no tiene precio. Además no le faltaba ningún detalle al estilismo, cola larga, velo interminable, flores...