Sara Carbonero e Iker Casillas iban a anunciar su separación antes de que la periodista tuviera que ser operada de urgencia

Pilar Vidal , es la periodista que firma en ABC la información sobre la existencia de un comunicado que Iker Casillas y Sara Carbonero tenían redactado para hacer pública su decisión de romper su matrimonio. Un comunicado que supuestamente no vio la luz ya que Sara Carbonero tuvo que ser operada de urgencias y el hecho de que su marido no estuviera a su lado en un momento tan duro podría haber supuesto un varapalo para la imagen del futbolista .

Una información que en el plató de ‘Ya es mediodía Fresh’ han dado por válida igual que la portada de Lecturas. Isabel Rábago y Miguel Ángel Nicolás, no han dado los detalles, pero aseguran conocer una información que daría crédito a la información de la separación que anunciaba Lecturas y restaría credibilidad al posterior desmentido de Hola.com. “Hay datos que no podemos dar por cariño o por respeto”, han asegurado despertando un intenso debate en el que Alba Carrillo ha defendido la privacidad de los personajes que se ven forzados a dar información de su vida privada cuando no desean hacerlo.