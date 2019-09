Suso Álvarez arremete contra Mila Ximénez: "Su entrada en 'GH VIP' es una chapuza, una pifia"

Han sido amigos y, quizá por ello, Suso esperaba quele defendiera durante su paso porNo fue así, se encontró con unas fuertesde su amiga y ahora se dispone a vengarse: “Su entrada me ha parecido unapor no decir unaha dicho de la llegada de la colaboradora al ‘Gran Hermano VIP’.

“Decía que era mi amiga, me entregué en cuerpo y alma y cuando salí de ‘Gran Hermano’ me estaba dando por todos lado, cuando más la necesité no estuvo”, ha recordado Suso así que califica su concurso como una “auténtica m***”