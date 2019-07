Kiko Hernández, ante las lágrimas de Terelu por la venta de su ático: “Te la metieron doblada, te pusieron un vídeo que estaba manipulado”

Tras dar las gracias a su compañera Mila Ximénez por dejar claro que él no tiene ninguna manía ay que en ningún momento informa de ella con maldad,ha querido hablar de la marcha de la periodista del programa tras verle a él informar sobre la venta de su ático de Madrid.

“Te la metieron doblada, te pusieron un vídeo que estaba manipulado”, ha intentado explicar Kiko Hernández dolido por el mal rato que hicieron pasar a Terelu al ponerle un información manipulada. Según el colaborador de ‘Sálvame’ a Terelu le pusieron “Un vídeo en el que yo digo “Yo le aconsejaría a Terelu que quitase las fotografías de su dormitorio para que la gente no supiera que es su casa y le pidieran que bajara el precio al leer titulares que está arruinada”, pero a ella le pusieron que yo pedía a la gente que no pagara 1.400.000€ por la casa. “Yo te daba un consejo, pero ese momento no molaba, molaba que te levantaras y te fueras llorando”, aseguraba Hernández.