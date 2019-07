Terelu Campos quiere vender su casa y vivir de alquiler en el centro de Madrid, según Lydia Lozano

El pasado 23 de julio Kiko Hernández soltó el bombazo de que la excolaboradora de 'Sálvame' Terelu Campos vendía su ático de lujo. La noticia impactó a sus compañeros y han estado hablando del tema, así que Paz Padilla les ha preguntado si creían que Terelu se iría a vivir con su madre, a lo que María Patiño ha respondido: "La intención de Terelu es vivir de alquiler, no quiere volver a tener nada a su nombre". Su compañera Lydia Lozano ha apoyado la versión de María y ha añadido: "Terelu no quiere vender y comprarse algo, no le apetece comprarse nada. Ella dice que en qué follón se metió cuando hizo esto".