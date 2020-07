María Patiño ha bloqueado en whatsapp a Terelu Campos: "A la gente a la que le importo un pimiento no le doy explicaciones"

Terelu Campos, tras 450 días de ausencia, regresó al plató de ‘Sálvame’ aunque no lo hizo como colaboradora, lo hizo como cocinera de ‘La última cena’. Esto supuso un reencuentro con sus compañeros, pero no con María Patiño, ausente por cuestiones de salud.

A pesar de que Terelu matizó que jamás dudó de los motivos de Patiño y de que utilizó esa expresión para zanjar dimes y diretes, también contó que el pasado María dijo algo que le dolió con respecto a su profesionalidad y María Patiño está molesta: “Sí, me he enfadado”, le ha dicho a Jorge Javier Vázquez.

"Yo a la gente a la que le importo un pimiento no le doy explicaciones”, ha dejado claro la colaboradora de 'Sálvame'. Se considera una persona “muy legal”, niega haber cambiado desde que Terelu se marchó y le ha lanzado un reproche: “Me he partido la cara cuando me la he tenido que partir por ella ¿Alguna vez se ha partido al cara por mí? No, yo acepto su personalidad”.