Terelu Campos aclara lo que dijo de María Patiño: “Lo dije para cortar el tema”

No quiso entrar en nada pero lo cierto es que un comentario hacia Lydia Lozano malinterpretado acabó con la aludida muy mosquead a en el baño. Y hay más porque María Patiño estuvo ausente por cuestiones de salud, pero Diego Arrabal sembró la duda de que en realidad María no quería estar y Terelu respondió con un “me importa un pimiento”.

Además, ha dejado claro que lo que le importa un pimiento no es María Patiño, es la polémica, porque ella sabía que le motivo de su ausencia no fue otro que su problema de salud: “Estoy convencida de que si no vino a la cena es porque no se encontraba bien. Lo dije para cortar el tema, tenía clarinete que no era así”.